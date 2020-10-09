Легкоступову могли убить гантелей: в сети опубликовали показательное фото

Родные покойной Валентины Легкоступовой, которые обвиняют в смерти российской певицы ее мужа Юрия Фирсова, нашли предполагаемое орудие убийства – гантелю.

Как сообщает Telegram-канал Mash, близкие артистки не верят, что она могла упасть в небольшой ванной и получить смертельную травму головы (фото смотрите ниже).

Так, во время их обыска на фото попала завернутая в полотенце гантель. На нем нашли следы крови – предметы забрали на экспертизу. Отметим, это же полотенце есть на снимке, который сделала Легкоступова за несколько дней до трагедии.

По мнению адвоката Сергея Жорина, одним из мотивов убийства мог быть квартирный вопрос. По его словам, во время обыска нашли расписку Легкоступовой об отчуждении квартиры, сейчас ее изучает следствие. Пока неизвестно, кому певица хотела отдать свое жилье.

Напомним, Легкоступова была найдена у себя дома с пробитой головой. Ее госпитализировали 8 августа с отеком мозга, женщина находилась в коме. На теле певицы обнаружено синяки. Когда ее нашли в квартире, рядом был муж Юрий Фирсов, который позже скрылся. 14 августа певица умерла.

Как сообщал OBOZREVATEL, медсестра травматологического отделения больницы в Москве, где лежала Легкоступова, призналась, что журналисты хотели купить фото мертвой артистки за 500 тысяч рублей (185 тысяч гривен).