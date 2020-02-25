Легендарный испанский оперный певец Пласидо Доминго, которого ранее обвинили в сексуальных домогательствах, извинился перед всеми женщинами за "причиненную боль".

Об этом сообщает агентство Europa Press. Кроме того, 79-летняя звезда отметил, что готов взять на себя ответственность за обвинения, озвученные в последние месяцы.

Пласидо Доминго Фото: instagram/politicaguru

"Я понимаю женщин, которые наконец почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться. И я хочу, чтобы они знали – мне искренне жаль, что я причинил им боль. Я готов взять на себя всю ответственность за обвинения, озвученные в последние месяцы. Я многое переосмыслил в этой истории", — сказал Доминго.

Также певец добавил, что многие женщины, вероятно, боялись говорить правду, потому что это могло повлиять на их карьеру. Однако сейчас он планирует сделать все, "чтобы ни у кого больше не было такого опыта".

Пласидо Доминго Фото: vestnik.az

"Сейчас я понимаю, что некоторые из этих женщин, возможно, боялись высказываться честно, опасаясь, что это негативно скажется на их карьере. Хотя это никогда не было моим намерением, никто и никогда не должен чувствовать себя так. Я намерен приложить усилия, чтобы никто другой не имел такого опыта", – подытожил певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе девять женщин заявили, что, начиная с конца 1980-х годов, Доминго склонял их к занятиям сексом, принуждал к поцелуям или делал намеки сексуального характера. Некоторые даже рассказывали подробности в красках.

Сам певец ранее называл скандал – обвинениями 30-летней давности от неназванных лиц, отрицая свою вину.

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