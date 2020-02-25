Главная Новости
25 февраля • обновлено в 13:19
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Понимаю, что причинил им боль": Легендарный тенор извинился перед женщинами за сексуальные домогательства

928
Читать материал на украинском

Легендарный испанский оперный певец Пласидо Доминго, которого ранее обвинили в сексуальных домогательствах, извинился перед всеми женщинами за "причиненную боль".

Об этом сообщает агентство Europa Press. Кроме того, 79-летняя звезда отметил, что готов взять на себя ответственность за обвинения, озвученные в последние месяцы.

Пласидо Доминго

Пласидо Доминго

Фото: instagram/politicaguru

"Я понимаю женщин, которые наконец почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться. И я хочу, чтобы они знали мне искренне жаль, что я причинил им боль. Я готов взять на себя всю ответственность за обвинения, озвученные в последние месяцы. Я многое переосмыслил в этой истории", — сказал Доминго.

Новости
"Лучший оргазм": жертва, изнасилования Вайнштейном, поразила откровенным признанием

Также певец добавил, что многие женщины, вероятно, боялись говорить правду, потому что это могло повлиять на их карьеру. Однако сейчас он планирует сделать все, "чтобы ни у кого больше не было такого опыта".

Пласидо Доминго

Пласидо Доминго

Фото: vestnik.az

"Сейчас я понимаю, что некоторые из этих женщин, возможно, боялись высказываться честно, опасаясь, что это негативно скажется на их карьере. Хотя это никогда не было моим намерением, никто и никогда не должен чувствовать себя так. Я намерен приложить усилия, чтобы никто другой не имел такого опыта", – подытожил певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе девять женщин заявили, что, начиная с конца 1980-х годов, Доминго склонял их к занятиям сексом, принуждал к поцелуям или делал намеки сексуального характера. Некоторые даже рассказывали подробности в красках.

Сам певец ранее называл скандал – обвинениями 30-летней давности от неназванных лиц, отрицая свою вину.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги