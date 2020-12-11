Легендарный корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса

Знаменитый корейский кинорежисер Ким Ки Дук умер в Латвии от коронавируса на 60-м году жизни.

По информации СМИ, он прибыл в Европу в ноябре – режиссер якобы планировал приобрести дом в Юрмале. С 5 декабря он перестал выходить на связь, смерть наступила в ночь на 11 декабря, пишет Delfi.

Ким Ки Дук (Kim Ki Duk) — всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля — за ленту "Самаритянка". Также известен как автор фильмов "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох".

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