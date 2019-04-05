Легендарному Хиту Леджеру могло быть 40: почему он умер

4 апреля 1979 года родился легендарній австралийский актер Хит Леджер. За свою жизнь он снялся в 19 фильмах, среди которых оскароносные картины "Горбатая Гора" и "Бэтмен. Темный рыцарь". Примечательно, что Леджер стал вторым актером в мире, который получил Оскар посмертно.

22 января 2008 года в 15:31 Хит Леджер был обнаружен мертвым в своей квартире на Манхэттене. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о жизни и причинах смерти легендарного актера.

Молодость

Хитклифф Эндрю Леджер родился 4 апреля 1979 года в городе Перте (Западная Австралия). Его мама была учительницей французского, а отец автогонщиком и горным инженером. Родители будущего актера развелись, когда ему было 11 лет. Во время обучения в Гилфордской грамматической школе для мальчиков Леджер активно занимался спортом, увлекался танцами и играл в школьной театральной студии.

В 15 лет он стал руководителем школьной актерской команды.

Актерская карьера

В 17 лет Хит уехал в Сидней. В 1996 году он получил роль велосипедиста-гея в телевизионном сериале о молодых спортсменах "Пот". В 1997-м Леджер снялся в фильме из жизни подростков "Черная скала". В 1999 году актер получил свои первые роли в Голливуде. Он сыграл в черной комедии "Пальцы веером", а также в комедии "10 причин моей ненависти".

В 2000 году Леджер получил одну из центральных ролей в фильме Роланда Эммериха "Патриот", где сыграл вместе с Мелом Гибсоном. Вскоре он снялся в главной роли в фильме "Истории рыцаря" (2001).

2005 год стал для Леджера пиком его карьеры. Роль ковбоя-бисексуала в фильме Энга Ли "Горбатая гора" принесла ему невероятный успех. Эта лента была удостоена трех премий "Оскар", четырех премий "Золотой глобус", а также получила приз "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля. Хит был номинирован на "Оскар" за "лучшую мужскую роль".

В 2007 году были завершены съемки продолжения саги о Бэтмене — "Темный рыцарь", где актер исполнил роль злодея Джокера. За эту роль Хит Леджер был посмертно удостоен премии "Оскар".

Чуть позже Леджер сыграл Тони в фильме "Воображариум доктора Парнаса".

Смерть

22 января 2008 года в 15:31 Хит Леджер был обнаружен мертвым в своей нью-йоркской квартире на Манхэттене. Токсикологическая экспертиза показала острую интоксикацию, вызванную совместным действием болеутоляющих и транквилизаторов.

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