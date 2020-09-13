Легендарной "Червоной руте" 50 лет: интересные факты о песне

13 сентября 1970 года впервые Черновицкая телестудия транслировала перед многотысячной толпой на всю Украину композиции "Червону руту" и "Водограй".

На честь юбилея OBOZREVATEL собрал интересные факты о легендарной песне 70-х годов.

Композиция "Червона рута" – одна из всемирно известных украинских песен, автором которой стал Владимир Ивасюк.

Именно эта композиция стала настоящим хитом среди других песен Ивасюка. Свою бессмертную песню автор написал во время обучения в Черновицком медицинском университете.

Первая трансляция песни "Червона рута". Фото с архиву музея Владимира Ивасюка.

Чтобы исполнить женскую партию в "Червоной руте", Ивасюку пришлось пригласить учительницу музыкальной школы №1 Елену Кузнецову, поскольку все разъехались на каникулы и некому было предложить эту роль. Вместе с ней Ивасюк в течение двух недель давал жизнь новой песне.

Первое публичное исполнение песни "Червона рута" состоялось на сцене Черновицкой филармонии в октябре 1970 года во время творческого отчета областного союза композиторов. Песню исполнил Вижницкий ансамбль "Ель" Левка Дутковского (солисты Василий Зинкевич и Назарий Яремчук).

Исполнение песни "Червони рути". Фото с архиву музея Владимира Ивасюка.

Через некоторое время композицию впервые записывают в исполнении коллектива Льва Тарасовича.

Практически через год в августе был снят культовый музыкальный фильм "Червона рута", в котором солисты ансамбля и преподаватель просветительского училища София Ротару сыграли главные роли.

В 1971 году "Червона рута" вошла в двадцатку победительниц первой советской "Песни года", определяемых по письмам слушателей и зрителей. На сцене "Останкино" композицию выполнили Назарий Яремчук, Василий Зинкевич и Владимир Ивасюк.