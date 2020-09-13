Легендарной "Червоной руте" 50 лет: интересные факты о песне

Obozrevatel Люди 12:07, 13.09.2020 Обновлено: 12:40, 13.09.2020

13 сентября 1970 года впервые Черновицкая телестудия транслировала перед многотысячной толпой на всю Украину композиции "Червону руту" и "Водограй".

На честь юбилея OBOZREVATEL собрал интересные факты о легендарной песне 70-х годов.

Композиция "Червона рута" – одна из всемирно известных украинских песен, автором которой стал Владимир Ивасюк.

Именно эта композиция стала настоящим хитом среди других песен Ивасюка. Свою бессмертную песню автор написал во время обучения в Черновицком медицинском университете.

Первая трансляция песни "Червона рута".
Фото с архиву музея Владимира Ивасюка.

Чтобы исполнить женскую партию в "Червоной руте", Ивасюку пришлось пригласить учительницу музыкальной школы №1 Елену Кузнецову, поскольку все разъехались на каникулы и некому было предложить эту роль. Вместе с ней Ивасюк в течение двух недель давал жизнь новой песне.

Первое публичное исполнение песни "Червона рута" состоялось на сцене Черновицкой филармонии в октябре 1970 года во время творческого отчета областного союза композиторов. Песню исполнил Вижницкий ансамбль "Ель" Левка Дутковского (солисты Василий Зинкевич и Назарий Яремчук).

Исполнение песни "Червони рути".
Фото с архиву музея Владимира Ивасюка.

Через некоторое время композицию впервые записывают в исполнении коллектива Льва Тарасовича.

Практически через год в августе был снят культовый музыкальный фильм "Червона рута", в котором солисты ансамбля и преподаватель просветительского училища София Ротару сыграли главные роли.

В 1971 году "Червона рута" вошла в двадцатку победительниц первой советской "Песни года", определяемых по письмам слушателей и зрителей. На сцене "Останкино" композицию выполнили Назарий Яремчук, Василий Зинкевич и Владимир Ивасюк.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Кремль продовжує шантаж Зеленського

Молодожены, которые устроили фотосессию на мемориале Героев Небесной Сотни во Львове, возмутили сеть

Украинских танкистов поздравили зрелищным видео

Ермак заявил, что в Украине мир на Донбассе нужен не всем

Фокин отказался от встречи с комитетом Рады по его заявлениям о Донбассе