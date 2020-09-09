Легендарное реалити о семье Кардашьян закрыли

Создатели популярного в США реалити "Семейство Кардашьян (KUWTK)" заявили о закрытии шоу, которое выходило в эфир 14 лет.

Как написала звезда проекта Ким Кардашьян на своей странице в Instagram, последний двадцатый сезон выйдет в начале 2021 года.

"Это печальное решение для нашей семьи. Мы будем с благодарностью вспоминать всех, с кем успели познакомиться за эти годы", – отметила Ким.

Ким сообщила о закрытии реалити-шоу. Instagram Ким Кардашьян

Напомним, "Семейство Кардашьян" – американское телевизионное реалити-шоу, которое рассказывает о сестрах Кардашьян-Дженнер и их матери Крис. Премьера проекта состоялась 14 октября 2007 года. С момента появления шоу неизменно показывало высокие рейтинги.

Реалити-шоу выходило в эфир 14 лет. Decider

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее зрители популярного в Великобритании реалити-шоу "Остров любви" требовали от канала ITV отказаться от дальнейших съемок программы после самоубийства ведущей Кэролайн Флэк.