Легендарная Софи Лорен снова вернулась на экраны: как сейчас выглядит 86-летняя актриса

София Ковнир Люди 13:50, 16.11.2020

86-летняя легенда кино и обладательница "Оскара" Софи Лорен снова вернулась на экраны после 10-летнего перерыва.

Так, актриса сыграла главную роль в экранизации романа Ромена Гари "Вся жизнь впереди". Премьера фильма состоялась 6 ноября. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как сейчас выглядит Софи Лорен.

По сюжету фильма, пережившая Холокост еврейка содержит приют для детей. Однажды она берет на воспитание парнишку с улицы, который ее ограбил. И так начинается их необычная дружба.

Софи Лорен снова вернулась на экраны после 10-летнего перерыва
Instagram vintageic0ns_
Софи Лорен снова вернулась на экраны после 10-летнего перерыва
Instagram vintageic0ns_
Софи Лорен снова вернулась на экраны после 10-летнего перерыва
Instagram vintageic0ns_
86-летняя легенда кино и обладательница "Оскара" Софи Лорен
Instagram vintageic0ns_
86-летняя легенда кино и обладательница "Оскара" Софи Лорен
Instagram vintageic0ns_
86-летняя легенда кино и обладательница "Оскара" Софи Лорен
Instagram vintageic0ns_
86-летняя легенда кино и обладательница "Оскара" Софи Лорен
Instagram vintageic0ns_
86-летняя легенда кино и обладательница "Оскара" Софи Лорен
Instagram vintageic0ns_
86-летняя легенда кино и обладательница "Оскара" Софи Лорен
Instagram vintageic0ns_

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарная итальянская актриса и певица Софи Лорен откровенно заговорила о свадьбе – по словам знаменитости, она всю жизнь мечтала о пышной церемонии и белом платье.

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