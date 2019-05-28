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Легендарная Роговцева попала в больницу? Стало известно, что с ней

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В понедельник, 27 мая, в некоторых СМИ появилась информация о госпитализации украинской актрисы театра и кино Ады Роговцевой.

Так, информповодом послужил снимок на Facebook-странице инфекциониста Ольги Голубовской, врача и сотрудника национального университета имени А. А. Богомольца. На нем Голубовская запечатлена с актрисой в медицинской палате, однако из комментария врача можно сделать вывод, что Ада Роговцева в полном порядке.

Ада Роговцева

Ада Роговцева

Фото: Кино-театр.ru

"Наша дорогая и легендарная Ада Николаевна… Здорова и невредима, не волнуйтесь..." — написала под снимком Голубовская.

Ада Роговцева и Ольга Голубовская

Ада Роговцева и Ольга Голубовская

Фото: facebook/ogolubovska

Ада Роговцева и Ольга Голубовская

Ада Роговцева и Ольга Голубовская

Фото: facebook/ogolubovska

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ада Роговцева заявила, что россиян буквально приучили думать, что украинцы — это "вымышленный народ".

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Ада Роговцева
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Нормально...а жаль...пора б и сдохнуть
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