Легендарная Роговцева попала в больницу? Стало известно, что с ней

В понедельник, 27 мая, в некоторых СМИ появилась информация о госпитализации украинской актрисы театра и кино Ады Роговцевой.

Так, информповодом послужил снимок на Facebook-странице инфекциониста Ольги Голубовской, врача и сотрудника национального университета имени А. А. Богомольца. На нем Голубовская запечатлена с актрисой в медицинской палате, однако из комментария врача можно сделать вывод, что Ада Роговцева в полном порядке.

Ада Роговцева Фото: Кино-театр.ru

"Наша дорогая и легендарная Ада Николаевна… Здорова и невредима, не волнуйтесь..." — написала под снимком Голубовская.

Ада Роговцева и Ольга Голубовская Фото: facebook/ogolubovska

Ада Роговцева и Ольга Голубовская Фото: facebook/ogolubovska

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ада Роговцева заявила, что россиян буквально приучили думать, что украинцы — это "вымышленный народ".

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