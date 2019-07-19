Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Легендарная французская актриса прилетела в Украину

2.3т Читать материал на украинском

Легендарная французская актриса Катрин Денев прибыла в Украину. Артистка стала звездной гостьей Одесского международного кинофестиваля, который проходит с 12 по 20 июля.

На фестивале будут представлены мини-ретроспективы трех самых знаковых фильмов с участием Денев. Об этом сообщает ТСН.

Катрин Денев

Катрин Денев

Новости
"Никакой скромности": популярная в РФ певица взбудоражила сеть пошлым фото

Катрин Денев, получившая славу после роли в "Шербурских зонтиках", намерена не просто присутствовать на мероприятии, но также провести мастер-класс.

Как ранее писал OBOZREVATEL, посещавшая Крым российская ведущая Дана Борисова приехала в Украину на съемки шоу "Пацанки". В столице она успела прогуляться по городу и поделиться несколькими фото на фоне Михайловского собора и Монумента Независимости.

Также она попыталась говорить на украинском языке, и под фото возле Монумента Независимости на вопрос – "Чей Крым?", Борисова неоднозначно ответила смайликом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Катрин Денев
Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel