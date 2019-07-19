Легендарная французская актриса прилетела в Украину

Легендарная французская актриса Катрин Денев прибыла в Украину. Артистка стала звездной гостьей Одесского международного кинофестиваля, который проходит с 12 по 20 июля.

На фестивале будут представлены мини-ретроспективы трех самых знаковых фильмов с участием Денев. Об этом сообщает ТСН.

Катрин Денев

Катрин Денев, получившая славу после роли в "Шербурских зонтиках", намерена не просто присутствовать на мероприятии, но также провести мастер-класс.

Как ранее писал OBOZREVATEL, посещавшая Крым российская ведущая Дана Борисова приехала в Украину на съемки шоу "Пацанки". В столице она успела прогуляться по городу и поделиться несколькими фото на фоне Михайловского собора и Монумента Независимости.

Также она попыталась говорить на украинском языке, и под фото возле Монумента Независимости на вопрос – "Чей Крым?", Борисова неоднозначно ответила смайликом.

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