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10 февраля • обновлено в 17:06
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Легендарная американская актриса надела на "Оскар-2020" платье шестилетней давности. Фото

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Легендарная американская актриса Джейн Фонда появилась на премии "Оскар-2020", которая прошла в ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе, в платье шестилетней давности.

Так, 82-летней звезде выпала честь объявлять победителя в самой важной номинации – "Лучший фильм года". Джейн вышла на сцену в красном платье с блестками из переработанных материалов от Elie Saab, в котором она была на Каннском кинофестивале в 2014 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Джейн Фонда на "Оскаре-2020" и на Каннском кинофестивале в 2014 году

Джейн Фонда на "Оскаре-2020" и на Каннском кинофестивале в 2014 году

Джейн Фонда 2020-2014 года

Джейн Фонда 2020-2014 года

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Отмечается: решение Фонды появиться в платье шестилетней давности было связано с ее заявлением о том, что она больше никогда не будет покупать новые вещи. Актриса много лет является ярой экоактивистой.

Джейн Фонда

Джейн Фонда

Джейн Фонда

Джейн Фонда

Ранее OBOZREVATEL собрал самые эпатажные образы знаменитостей на красной дорожке "Оскар-2020".

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Джейн Фонда
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