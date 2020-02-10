Легендарная американская актриса надела на "Оскар-2020" платье шестилетней давности. Фото

Легендарная американская актриса Джейн Фонда появилась на премии "Оскар-2020", которая прошла в ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе, в платье шестилетней давности.

Так, 82-летней звезде выпала честь объявлять победителя в самой важной номинации – "Лучший фильм года". Джейн вышла на сцену в красном платье с блестками из переработанных материалов от Elie Saab, в котором она была на Каннском кинофестивале в 2014 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Джейн Фонда на "Оскаре-2020" и на Каннском кинофестивале в 2014 году

Джейн Фонда 2020-2014 года

Отмечается: решение Фонды появиться в платье шестилетней давности было связано с ее заявлением о том, что она больше никогда не будет покупать новые вещи. Актриса много лет является ярой экоактивистой.

Джейн Фонда

Джейн Фонда

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