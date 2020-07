Легендарная ABBA впервые за 40 лет выпустит новые песни: когда ждать

Легендарная шведская группа ABBA, которая победила на конкурсе "Евровидение-1974", в 2021 году выпустит пять новых песен.

Событием поделился с ведущим подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффом Ллойдом участник музыкального коллектива Бьорн Ульвеус, пишет издание The Independent.

Как рассказал исполнитель, группа написала пять новых песен, которые планировалось выпустить раньше, однако из-за технических сложностей и пандемии коронавируса релизы пришлось перенести.

ABBA выпустит пять новых песен Peoples.ru

"Но он пообещал мне, что новая музыка ABBA выйдет в 2021 году", – подчеркнул ведущий подкаста.

Отметим, что группу ABBA создали в 1972 году. Название группы является акронимом из первых букв имен участников (Агнета, Бьорн, Бенни, Анни-Фрид). Пик популярности квартета пришелся на вторую половину 70-х. В 1982 году вышел последний альбом коллектива.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 6 июля, стало известно, что умер легендарный итальянский композитор, которого называли "королем саундтреков", Эннио Морриконе.