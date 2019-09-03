Легенда рока из России засветилась в Виннице: опубликованы фото и видео

В центре Винницы 3 сентября заметили известного певца Бориса Гребенщикова, который выступил с концертом под Башней на Европейской площади.

Соответствующими снимками с мероприятия поделилась на своей странице в Facebook журналистка Марта Бондаренко (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Гребенщиков выступил в Виннице Кадр из видео

"Говорят, что тот бородатый дядька – Борис Гребенщиков", – написала она, а в комментарии утвердительно ответила на вопрос, точно ли это он.

Борис Гребенщиков и "Аквариум" в Виннице Марта Бондаренко / Facebook

В частности, Гребенщиков устроил мини-концерт с группой "Аквариум", который длился около 40 минут. В сети уже появилось видео мероприятия, где можно услышать его хиты.

Зрители на концерте Гребенщикова в Виннице Марта Бондаренко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года "Аквариум" отменил концертный тур по Украине после новости о запрете въезда на территорию страны в условиях военного положения. Гребенщиков тогда выразил надежду на возобновление концертной деятельности.

А недавно стало известно, что он и ряд других российских звезд собираются выступить в Украине.

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