Легенда рока из России засветилась в Виннице: опубликованы фото и видео

В центре Винницы 3 сентября заметили известного певца Бориса Гребенщикова, который выступил с концертом под Башней на Европейской площади.
Соответствующими снимками с мероприятия поделилась на своей странице в Facebook журналистка Марта Бондаренко (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
Гребенщиков выступил в Виннице
Кадр из видео
"Говорят, что тот бородатый дядька – Борис Гребенщиков", – написала она, а в комментарии утвердительно ответила на вопрос, точно ли это он.
Борис Гребенщиков и "Аквариум" в Виннице
Марта Бондаренко / Facebook
В частности, Гребенщиков устроил мини-концерт с группой "Аквариум", который длился около 40 минут. В сети уже появилось видео мероприятия, где можно услышать его хиты.
Зрители на концерте Гребенщикова в Виннице
Марта Бондаренко / Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года "Аквариум" отменил концертный тур по Украине после новости о запрете въезда на территорию страны в условиях военного положения. Гребенщиков тогда выразил надежду на возобновление концертной деятельности.
А недавно стало известно, что он и ряд других российских звезд собираются выступить в Украине.
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