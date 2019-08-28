Легенда "Что? Где? Когда?" сбил человека: появилось видео аварии

Магистр интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь устроил ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Друзь ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и сбил велосипедиста. Об этом сообщает 78.ru.

Друзь отказался комментировать произошедшее.

"Да, а в чем вопрос? Ничего не произошло, все хорошо, все пляшут и поют", — сказал он.

Велосипедист не стал подавать заявление в полицию и давать комментарии.

Как писал OBOZREVATEL, главный редактор шоу "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер заявил о мошенничестве Александра Друзя, который является председателем Международной ассоциации клубов ЧГК. По его словам, у магистра "Что? Где? Когда?" в "игровой тусовке репутация не самая лучшая".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!