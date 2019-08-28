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Легенда "Что? Где? Когда?" сбил человека: появилось видео аварии

1.7т Читать материал на украинском

Магистр интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь устроил ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Друзь ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и сбил велосипедиста. Об этом сообщает 78.ru.

Легенда "Что? Где? Когда?" сбил человека: появилось видео аварии
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Друзь отказался комментировать произошедшее.

"Да, а в чем вопрос? Ничего не произошло, все хорошо, все пляшут и поют", — сказал он.

Велосипедист не стал подавать заявление в полицию и давать комментарии.

Как писал OBOZREVATEL, главный редактор шоу "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер заявил о мошенничестве Александра Друзя, который является председателем Международной ассоциации клубов ЧГК. По его словам, у магистра "Что? Где? Когда?" в "игровой тусовке репутация не самая лучшая".

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Место
Россия Санкт-Петербург
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