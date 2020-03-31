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31 марта • обновлено в 12:01
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Легенда 90-х Разин унизил Галкина из-за Пугачевой: что произошло

2.9т
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Скандальный российский продюсер Андрей Разин заявил, что Максим Галкин ничего не знает о нефтяной скважине Аллы Пугачевой потому что "он еще маленький" и певица ему не доверяет.

Такое заявление Разин сделал в комментарии изданию Собеседник.ru.

Андрей Разин

Андрей Разин

gordonua.com

В частности, продюсер ответил Галкину, который высмеял заявление о тайном бизнесе Пугачевой.

"В том, что Максим не знает, нет ничего удивительного. Это тайна Аллы Борисовны. Он же очередной ее муж. Может, завтра она с ним разведется? Зачем она будет рассказывать ему обо всем, что у нее есть? Галкин пока еще ребенок, поэтому ничего не знает о нефтяной вышке Пугачевой. А Алла Борисовна – еще тот монстр. Наверное, Галкин у нее еще не в таком доверии. Может, когда-то, лет через 30 или 50, Максим почитает завещание Пугачевой и увидит, что скважина-то на самом деле есть", – заявил Разин.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

Instagram @maxgalkinru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Разин заявил, что у певицы Аллы Пугачевой есть тайный бизнес – артистка зарабатывает на нефти.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Андрей Разин Максим Галкин Алла Пугачева
Место
Россия
Тег
Новости России
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