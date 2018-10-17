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Леди Гага выходит замуж: фото избранника певицы

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Американская певица Леди Гага подтвердила, что выходит замуж за своего менеджера Кристиана Карино.

Во время речи на вечеринке "Женщины в Голливуде" 32-летняя артистка поблагодарила "своего жениха Кристиана". Об этом сообщает People.

Леди Гага выходит замуж: фото избранника певицы
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Отмечается, что позднее певица подтвердила, что помолвлена с 49-летним Карино.

Леди Гага выходит замуж: фото избранника певицы
Леди Гага выходит замуж: фото избранника певицы
Леди Гага выходит замуж: фото избранника певицы
Леди Гага выходит замуж: фото избранника певицы
Леди Гага выходит замуж: фото избранника певицы

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная американская певица Леди Гага попала под шквал насмешек поклонников из-за оверсайз-костюма, который она надела на премию Elle Women in Hollywood. Певица появилась на мероприятии в брюках и пиджаке серого цвета, который надела на голое тело. Фанаты звезды завалили соцсети шутками о ее внешнем виде.

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