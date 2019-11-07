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7 ноября • обновлено в 13:18
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"Было несколько раз!" Леди Гага рассказала об изнасиловании

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Популярна американская певица и актриса Леди Гага украсила обложку декабрьского номера журнала Elle, в интервью которому откровенно рассказала об изнасиловании.

Так, по словам звезды, она стала жертвой сексуального насилия в 19 лет. Об этом говорится в материале, опубликованном на официальном сайте издания.

Леди Гага

Леди Гага

Фото: instagram/ladygaga

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"Меня изнасиловали, когда мне было 19 лет. Несколько раз. Меня травмировали различными способами во время моей карьеры год за годом, но я уцелела и продолжаю идти вперед", — заявила Гага.

Леди Гага на обложке журнала Elle

Леди Гага на обложке журнала Elle

Фото: elle.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эпатажная американская певица Леди Гага, которую также называют "королевой монстров", решилась на разрыв помолвки со своим менеджером Кристианом Карино.

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Персона
Леди Гага
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