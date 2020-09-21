Леди Гага о пережитой душевной травме: я ненавидела быть знаменитой

Ольга Веркалец Люди 10:35, 21.09.2020

Американская певица и актриса Леди Гага призналась, что пережила душевную травму из-за популярности и каждый день думала о самоубийстве.

34-летняя артистка в интервью CBS News показала свое любимое пианино, с помощью которого написала много песен. Однако вскоре она заявила, что музыкальный инструмент разрушил ее жизнь, потому что именно он сделал ее Леди Гагой.

"Я полностью разочаровалась в себе, я ненавидела быть знаменитой. Я чувствовала себя усталой и изможденной. Это то, о чем я думала. Мой самый большой враг – Леди Гага", – поделилась певица.

Леди Гага возле своего пианино.
CBS News

Именно последний альбом Chromatica, который получил три награды MTV Video Music Awards, помог артистке выйти из депрессии. По ее словам, она нашла способ снова полюбить себя, хотя когда-то думала, что этого никогда не произойдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020 Lady Gaga вручили награды как лучший артистке, а также за лучшую песню года и коллаборационизм (за совместную с Арианой Гранде песню "Rain On Me").

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