"Лазарева не хватает": Лорак разозлила сеть фото с российскими звездами

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, разозлила пользователей сети фото, сделанными во время музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи (Россия).
На фото звезда позирует в соблазнительном наряде в компании своих российских коллег – певца Филиппа Киркорова, креативного директора Ильяса Кокотоса и греческого композитора Димитриса Контопулоса.
Кадры были сделаны во время творческого вечера Игоря Крутого, который проходил в рамках фестиваля.
"Мои друзья всегда со мной", – подписала кадры Лорак.
Ани Лорак
instagram.com/anilorak
Ани Лорак и Филипп Киркоров
instagram.com/anilorak
Лорак с российскими звездами
instagram.com/anilorak
В сети с иронией подметили, что на фото не хватает и другого российского друга Лорак – Сергея Лазарева, с которым она также проводит много времени вместе.
Скриншот
instagram.com/anilorak
Скриншот
instagram.com/anilorak
Как сообщал OBOZREVATEL, на вечер Игоря Крутого были приглашены и другие украинские знаменитости, среди которых Светлана Лобода. Она также выступила в РФ на "Новой волне" на День независимости Украины.
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