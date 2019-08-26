"Лазарева не хватает": Лорак разозлила сеть фото с российскими звездами

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, разозлила пользователей сети фото, сделанными во время музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи (Россия).

На фото звезда позирует в соблазнительном наряде в компании своих российских коллег – певца Филиппа Киркорова, креативного директора Ильяса Кокотоса и греческого композитора Димитриса Контопулоса.

Кадры были сделаны во время творческого вечера Игоря Крутого, который проходил в рамках фестиваля.

"Мои друзья всегда со мной", – подписала кадры Лорак.

Ани Лорак instagram.com/anilorak

Ани Лорак и Филипп Киркоров instagram.com/anilorak

Лорак с российскими звездами instagram.com/anilorak

В сети с иронией подметили, что на фото не хватает и другого российского друга Лорак – Сергея Лазарева, с которым она также проводит много времени вместе.

Скриншот instagram.com/anilorak

Скриншот instagram.com/anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, на вечер Игоря Крутого были приглашены и другие украинские знаменитости, среди которых Светлана Лобода. Она также выступила в РФ на "Новой волне" на День независимости Украины.

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