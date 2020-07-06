Лазарев засветился на отдыхе с мужчиной: опубликовано видео

Российский певец Сергей Лазарев засветился на отдыхе в Сочи с коллегой по цеху Алексом Малиновским, с которым ему ранее приписывали роман.

Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом "Только никому". На кадрах можно увидеть, что знаменитости развлекались на яхте, танцевали, пели и практиковали прыжки в море (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский

Инсайдеры отмечают, что Лазарев и Малиновский отдыхают на Черном море вместе с друзьями. Они также часто показывают друг друга в своих Instagram-сторис, чего раньше замечено не было.

Напомним: в СМИ не раз ходили слухи о романе Лазарева с Малиновским. Мужчин часто видели вместе. Прошлое лето они провели в США, не показывая друг друга в своих социальных сетях. Однако их выдавали снимки, которые были сделаны в одинаковых местах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился неоднозначный снимок со "свадьбы" российского певца Сергея Лазарева, где он запечатлен вместе с невестой у алтаря.