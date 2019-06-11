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Лазарев прокомментировал матерный скандал с Лободой

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Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на сообщения в СМИ о его ссоре с эпатажной украинкой Светланой Лободой на церемонии вручения премии МузТВ.

Так, в своих Instagram-сториз он опубликовал скриншоты новости издания Super и иронично прокомментировал ее.

"Сын брата свахи жены рассказал. Вот это фантазия, обожаю! Злыдень Лазарев", написал певец.

Лазарев прокомментировал матерный скандал с Лободой

Сергей Лазарев

Фото из Instagram

Лазарев прокомментировал матерный скандал с Лободой
Лазарев прокомментировал матерный скандал с Лободой
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Однако отметим, что после сообщения о скандале на церемонии вручения премии поклонники заметили, что Лобода отписалась от Лазарева в соцсети. По всей видимости, аналогичный жест сделал и сам певец.

Лазарев прокомментировал матерный скандал с Лободой

Лобода и Лазарев

ВладТайм

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году на российской премии МузТВ были выдвинуты много украинских звезд в качестве номинантов. Так, на шоу в РФ претендентами на победу в разных категориях были: Светлана Лобода, Ани Лорак, Вера Брежнева, Елка, Макс Барских, KAZKA, MARUV, Artik & Asti и "Время и Стекло".

Некоторые музыканты отказались от участия в мероприятии, тогда как часть из них отправились развлекать российскую публику.

Лорак пришла на премию с дочерью и нарядилась в откровенное платье на красную дорожку, которое вызвало гнев среди поклонников.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персоны
Сергей ЛазаревСветлана Лобода
Место
Россия
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