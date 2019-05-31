Лазарев и его тайная дочь: Киркоров рассказал правду о друге

Российский музыкант Филипп Киркоров прокомментировал слухи о дочери певца Сергея Лазарева, рождение которой он якобы тщательно скрывает. Ранее в СМИ сообщили, что ребенок появился на свет в конце мая 2019 года.

Киркоров опроверг слухи и назвал информацию, которая появилась в сети и СМИ бредом. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Филипп Киркоров и Сергей Лазарев belnovosti.by

"Все это чушь и бред", — заявил Киркоров.

Лазарев и Киркоров gazeta.ru

Отметим, что впервые информация о том, что Сергей Лазарев во второй раз стал отцом, появилась 26 мая. По слухам, девочку артисту родила суррогатная мать, имя которой он не называет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в настоящее время российский секс-символ, 36-летний Сергей Лазарев в одиночку воспитывает сына Никиту. Артист никогда не был в браке, о том, кто родил ему мальчика, он также не рассказывает. Сейчас Никите 4,5 года.

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