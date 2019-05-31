ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Люди

Лазарев и его тайная дочь: Киркоров рассказал правду о друге

1.6тЧитать материал на украинском

Российский музыкант Филипп Киркоров прокомментировал слухи о дочери певца Сергея Лазарева, рождение которой он якобы тщательно скрывает. Ранее в СМИ сообщили, что ребенок появился на свет в конце мая 2019 года.

Киркоров опроверг слухи и назвал информацию, которая появилась в сети и СМИ бредом. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Филипп Киркоров и Сергей Лазарев

Филипп Киркоров и Сергей Лазарев

belnovosti.by

Новости
Стивен Кинг жестко высказался о Трампе из-за сериала "Чернобыль" от НВО

"Все это чушь и бред", — заявил Киркоров.

Лазарев и Киркоров

Лазарев и Киркоров

gazeta.ru

Отметим, что впервые информация о том, что Сергей Лазарев во второй раз стал отцом, появилась 26 мая. По слухам, девочку артисту родила суррогатная мать, имя которой он не называет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в настоящее время российский секс-символ, 36-летний Сергей Лазарев в одиночку воспитывает сына Никиту. Артист никогда не был в браке, о том, кто родил ему мальчика, он также не рассказывает. Сейчас Никите 4,5 года.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персоны
Сергей ЛазаревФилипп Киркоров
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
У мокрожопых не может быть детей .......
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

op-