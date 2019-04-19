Латекс, декольте и разрезы до пояса: самые яркие наряды "Золотой Жар-птицы"

В четверг, 18 апреля, состоялась церемония награждения национальной украинской музыкальной премии "Золотая Жар-птица" во дворце "Украина". В 2019 году сделали несколько номинаций, в которых участвовали как известные и давно состоявшиеся музыканты, так и молодые.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые яркие наряды артистов на церемонии.

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Певица Галина Завийская решила соединить главные тренды этого сезона. Она надела белый костюм в полоску и дополнила его майкой в горох.

Девушки из группы SELFY решили эпатировать публику и надели латексные костюмы.

Настя Каменских появилась на церемонии в полупрозрачном платье. Образ дополнила кожаная куртка и яркий макияж.

Наталья Морозова решила продемонстрировать свои стройные ноги и выбрала короткое платье, подчеркнув талию синим поясом.

Светлана Тарабарова предпочла нежное бежевое платье.

Тина Кароль пришла на церемонию в необычном платье, белый корсет которого был украшен изображением тигра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году за статуэтку в виде золотого пера на этой музыкальной премии боролись 60 популярных сольных исполнителей и коллективов в 12 номинациях.

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