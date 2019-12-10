Ласточкин рассказал о серьезном разговоре с Зеленским в гримерке

Украинский комик Игорь Ласточкин рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским, который состоялся еще до того, как он стал президентом Украины.

Так, в новом интервью для YouTube-канала Andrey Predelin ведущий поинтересовался у Ласточкина, правда ли то, что перед выборами Зеленский советовался с ним – идти на выборы или нет?

кадр из видео

В свою очередь, комик заявил, что Зеленский не советовался с ним:

"Нет, это не так было. Это я спросил: "Ты действительно решился, ты хочешь? Ты идешь или не идешь?" А он такой поворачивается: "А что?!" Я, говорит, не знаю. Я говорю: "Ну, это, как минимум интересно, а, во-вторых, необычно. Такого еще не было". Ну, Владимир Александрович тоже не пальцем деланный. У него и образование юридическое".

Такой разговор между двумя комиками, по словам Ласточкина, состоялся еще в июне.

Игорь Ласточкин кадр из видео

Также ведущий поинтересовался у Игоря по поводу сериала "Слуга народа":

"Слуга народа" – так случайно получилось? Просто была идея классного сериала, а потом, почему бы и нет. Или это такой долгоиграющий план?

На что Ласточкин ответил:

"Мне кажется, это уже во время придумывания и самого съемочного процесса появилась идея, что это хорошая пиар-кампания".

Квартал 95

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