Ларисе Гузеевой – 61: острые высказывания звезды "Давай поженимся" о жизни и мужчинах
23 мая российская актриса, телеведущая и звезда шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева отмечает день рождения. Ей исполняется 61 год.
Несмотря на то, что за плечами артистки много ролей в популярных картинах, в последнее время Лариса все чаще оказывается в центре внимания благодаря проекту "Давай поженимся" на Первом канале. Особое внимание привлекают острые высказывания ведущей, которые мгновенно разлетаются на цитаты в сети. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить лучшие высказывания Ларисы Гузеевой.
Острые высказывания Ларисы Гузеевой
О браке
"Жизнь скучновата, не всегда брак оправдывает ожидания: ждешь фейерверка, а начинаются будни. Нужно замуж выходить или жениться, когда вы полюбите будни, когда вам в радость будет вдвоем смотреть телевизор и рожать детей"
"Браки, как это ни странно, разъедают не измены, не предательства, а зависть: один успешный, а другой – нет"
"Выходя замуж, важно помнить, что вы выходите за готового мужчину. Таким, какой он есть, он будет всегда"
"У брака две функции: можно войти, а можно выйти!"
О мужчинах
"Если мужчина не хочет от вас ребенка, он вас не хочет, он вас не любит. Мужчина, который влюблен, первое, о чем просит: роди"
"Хороших мужиков разбирают еще щенками"
"Мужчины могут быть решительными только в одном случае — откинуть одеяло на кровати, и сказать "Welcome!"
"Мужчина — он живой человек!"
"Мужчина как песок. Если ты зажимаешь его в кулаке, он начинает высыпаться сквозь пальцы. А ты разожми ладонь — ни одна песчинка никуда не денется"
О жизни
"Больше не слушайтесь бабушек. Они, знаете, сами наколбасят по жизни, а потом изображают перед нами, что они таки прям все одуванчики"
"Даже если в постели застукали — говори, что грелась! Замерзла как собака!"
"Если любят по-настоящему, то любят и размер вашей задницы, и вашу антигрудь!"
"Измена есть измена. И неважно, будете ли вы прыгать в постель или медленно заползать"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская телеведущая Лариса Гузеева резко ответила своей подписчице в соцсетях на замечание о грязных окнах.