Ларисе Гузеевой – 61: острые высказывания звезды "Давай поженимся" о жизни и мужчинах

23 мая российская актриса, телеведущая и звезда шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева отмечает день рождения. Ей исполняется 61 год.

Несмотря на то, что за плечами артистки много ролей в популярных картинах, в последнее время Лариса все чаще оказывается в центре внимания благодаря проекту "Давай поженимся" на Первом канале. Особое внимание привлекают острые высказывания ведущей, которые мгновенно разлетаются на цитаты в сети. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить лучшие высказывания Ларисы Гузеевой.

Лариса Гузеева msn.com

Острые высказывания Ларисы Гузеевой

О браке

"Жизнь скучновата, не всегда брак оправдывает ожидания: ждешь фейерверка, а начинаются будни. Нужно замуж выходить или жениться, когда вы полюбите будни, когда вам в радость будет вдвоем смотреть телевизор и рожать детей"

"Браки, как это ни странно, разъедают не измены, не предательства, а зависть: один успешный, а другой – нет"

"Выходя замуж, важно помнить, что вы выходите за готового мужчину. Таким, какой он есть, он будет всегда"

"У брака две функции: можно войти, а можно выйти!"

Лариса Гузеева kp.ru

О мужчинах

"Если мужчина не хочет от вас ребенка, он вас не хочет, он вас не любит. Мужчина, который влюблен, первое, о чем просит: роди"

"Хороших мужиков разбирают еще щенками"

"Мужчины могут быть решительными только в одном случае — откинуть одеяло на кровати, и сказать "Welcome!"

"Мужчина — он живой человек!"

"Мужчина как песок. Если ты зажимаешь его в кулаке, он начинает высыпаться сквозь пальцы. А ты разожми ладонь — ни одна песчинка никуда не денется"

Лариса Гузеева rambler.ru

О жизни

"Больше не слушайтесь бабушек. Они, знаете, сами наколбасят по жизни, а потом изображают перед нами, что они таки прям все одуванчики"

"Даже если в постели застукали — говори, что грелась! Замерзла как собака!"

"Если любят по-настоящему, то любят и размер вашей задницы, и вашу антигрудь!"

"Измена есть измена. И неважно, будете ли вы прыгать в постель или медленно заползать"

Лариса Гузеева utro.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская телеведущая Лариса Гузеева резко ответила своей подписчице в соцсетях на замечание о грязных окнах.

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