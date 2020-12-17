Лана Дель Рей обручилась с парнем с сайта знакомств – СМИ

В СМИ появилась информация о том, что 35-летняя американская певица Лана Дель Рей выходит замуж за парня, с которым познакомилась на сайте знакомств. Ее возлюбленного зовут Клейтон Джонсон, они вместе всего несколько месяцев.

Так, недавно на пальце артистки обнаружили кольцо с большим камнем. Знаменитость активно делится с поклонниками фото, на котором хорошо видно украшение. Об этом сообщает издание People.

Согласно инсайдеру источника, Джонсон сделал предложение выйти замуж Лане совсем недавно. Но представители звезды пока никак не комментируют эту информацию.

Стоит отметить, что об отношениях певицы и Джонсона почти ничего не известно. В источнике рассказали, что пара познакомилась на сайте знакомств около полугода назад.

Лана Дель Рей и Клейтон Джонсон

Напомним, Лана Дель Рей – американская певица, автор песен и поэтесса. Ее музыка была отмечена критиками за кинематографический стиль, озабоченность трагическими отношениями и меланхолией, а также за отсылки к американской поп-культуре, в частности, 1950-х и 1960-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Ланы Дель Рей обнаружили серьезную болезнь.