"Лакшери чика": Потап удивил сеть трансформацией в женщину

Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко шокировал поклонников необычным образом.

На своей странице в Instagram Потап поделился промороликом нового хита группы Mozgi - "Полюбэ", где он предстал в виде сексуальной блондинки в красном платье.

"Баба огонь", "Лакшери чика", "Боже Алексей в платье! Это официально лучшее, что я видела за сегодня", "Молодая волчица", "Какая шикарная дама", "Классный образ", "Блин, как всегда пошел в отрыв. Вы крутой позитивчик ", - написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский продюсер Потап похвастался в Instagram фотографией с эффектной п ивденноамериканськои моделью, "Мисс Землей Венесуэлой" .