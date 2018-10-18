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"Лакшери чика": Потап удивил сеть трансформацией в женщину

4.2тЧитать материал на украинском

Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко шокировал поклонников необычным образом.

На своей странице в Instagram Потап поделился промороликом нового хита группы Mozgi - "Полюбэ", где он предстал в виде сексуальной блондинки в красном платье.

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"Баба огонь", "Лакшери чика", "Боже Алексей в платье! Это официально лучшее, что я видела за сегодня", "Молодая волчица", "Какая шикарная дама", "Классный образ", "Блин, как всегда пошел в отрыв. Вы крутой позитивчик ", - написали поклонники.

"Лакшери чика": Потап удивил сеть трансформацией в женщину
"Лакшери чика": Потап удивил сеть трансформацией в женщину
"Лакшери чика": Потап удивил сеть трансформацией в женщину
"Лакшери чика": Потап удивил сеть трансформацией в женщину
"Лакшери чика": Потап удивил сеть трансформацией в женщину
"Лакшери чика": Потап удивил сеть трансформацией в женщину
"Лакшери чика": Потап удивил сеть трансформацией в женщину

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский продюсер Потап похвастался в Instagram фотографией с эффектной п ивденноамериканськои моделью, "Мисс Землей Венесуэлой" .

Персона
Алексей Потапенко (Потап)
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