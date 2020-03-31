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31 марта • обновлено в 06:12
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Лайме Вайкуле – 66: какой певица была в молодости и как выглядит сейчас. Фото

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Советская и латвийская эстрадная певица, народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле 31 марта отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 66 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, какой певица была в молодости и как выглядит сейчас (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле

24smi.org

Лайма Вакуле родилась 31 марта 1954 года в городе Цесис в Латвии. Она известна такими хитами, как: "Вернисаж", "Еще не вечер", "Скрипач на крыше", "Шерлок Холмс", "Я вышла на Пикадилли", "Легкой джазовой походкой", "Я за тебя молюсь" и многими другими.

Певица также известна как активная защитница животных, по этическим соображениям Лайма Вайкуле – вегетарианка. Она не носит одежду из меха, а также постоянно выступает против цирков, боев животных, охоты, корриды и других жестоких развлечений.

Лайма Вайкуле восхищает поклонников своей красотой и чувством стиля. Она прекрасно выглядела как 20 лет назад, так и сейчас. Певица придерживается правильного образа жизни, любит спорт и соблюдает здоровое питание.

Предлагаем увидеть, как Лайма Вайкуле выглядела в молодости и как выглядит сейчас.

Лайма Вайкуле в молодости

Лайма Вайкуле в молодости

Pinterest

Лайма Вайкуле в молодости (справа)

Лайма Вайкуле в молодости (справа)

Pinterest

Лайма Вайкуле в молодости

Лайма Вайкуле в молодости

Pinterest

Лайма Вайкуле в молодости

Лайма Вайкуле в молодости

Pinterest

Лайма Вайкуле в молодости (по центру)

Лайма Вайкуле в молодости (по центру)

Pinterest

Лайма Вайкуле в молодости

Лайма Вайкуле в молодости

Pinterest

Лайма Вайкуле: фото

Лайма Вайкуле: фото

Pinterest

Во мне очень развит дух противоречия. Именно поэтому я уверена, что не стоит оглядываться на возраст - это лишь предрассудки, и после 50 можно чувствовать себя абсолютно прекрасной, пробовать новые профессии, учиться, влюбляться, ставить перед собой большие цели. Как у меня! Сегодня я - счастливый человек. А секрет абсолютной красоты - в людях, которые смотрят на вас каждый день, деле, которое вдохновляет и зажигает ваш взгляд, и, конечно же, постоянной работе над собой и выборе правильных косметических продуктов. Помните, что красота - это не правильные черты лица, это шарм и забота о себе. Я рада, что являюсь амбассадором такого бренда, как "Черный Жемчуг" @mydreamcream, который, благодаря передовым косметическим технологиям и своей философии, позволяет миллионам женщин по всему миру сохранить молодость и красоту. А вы согласны, что у любого возраста есть свои плюсы? Делитесь с нами историями в комментариях к этому посту и на своих страницах с хэштегом #противстереотипов

Допис, поширений Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)

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Автор
Алина Мельник
Персона
Лайма Вайкуле
Место
Латвия
Теги
звезды шоу шоу-бизнес люди музыка день рождения фотографии СССР
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