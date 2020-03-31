Лайме Вайкуле – 66: какой певица была в молодости и как выглядит сейчас. Фото

Советская и латвийская эстрадная певица, народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле 31 марта отмечает свой день рождения.
Так, ей исполняется 66 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, какой певица была в молодости и как выглядит сейчас (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Лайма Вайкуле
24smi.org
Лайма Вакуле родилась 31 марта 1954 года в городе Цесис в Латвии. Она известна такими хитами, как: "Вернисаж", "Еще не вечер", "Скрипач на крыше", "Шерлок Холмс", "Я вышла на Пикадилли", "Легкой джазовой походкой", "Я за тебя молюсь" и многими другими.
Певица также известна как активная защитница животных, по этическим соображениям Лайма Вайкуле – вегетарианка. Она не носит одежду из меха, а также постоянно выступает против цирков, боев животных, охоты, корриды и других жестоких развлечений.
Лайма Вайкуле восхищает поклонников своей красотой и чувством стиля. Она прекрасно выглядела как 20 лет назад, так и сейчас. Певица придерживается правильного образа жизни, любит спорт и соблюдает здоровое питание.
Предлагаем увидеть, как Лайма Вайкуле выглядела в молодости и как выглядит сейчас.
Лайма Вайкуле в молодости
Лайма Вайкуле в молодости (справа)
Лайма Вайкуле в молодости
Лайма Вайкуле в молодости
Лайма Вайкуле в молодости (по центру)
Лайма Вайкуле в молодости
Лайма Вайкуле: фото
Сегодня у моего дорогого и любимого друга Льва Валерьяновича Лещенко юбилей ! Желаю крепкого здоровья, счастья, радости, музыки . Лёва настоящий друг, интеллигент и джентльмен на все времена !!! Жаль что нахожусь очень далеко и не могу быть рядом чтобы лично поздравить ! ❤❤❤#лайма #вайкуле #laima #vaikule #levleshenko #лещенко #лаймавайкуле
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