Лайме Вайкуле – 66: какой певица была в молодости и как выглядит сейчас. Фото

Советская и латвийская эстрадная певица, народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле 31 марта отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 66 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, какой певица была в молодости и как выглядит сейчас (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Лайма Вайкуле 24smi.org

Лайма Вакуле родилась 31 марта 1954 года в городе Цесис в Латвии. Она известна такими хитами, как: "Вернисаж", "Еще не вечер", "Скрипач на крыше", "Шерлок Холмс", "Я вышла на Пикадилли", "Легкой джазовой походкой", "Я за тебя молюсь" и многими другими.

Певица также известна как активная защитница животных, по этическим соображениям Лайма Вайкуле – вегетарианка. Она не носит одежду из меха, а также постоянно выступает против цирков, боев животных, охоты, корриды и других жестоких развлечений.

Лайма Вайкуле восхищает поклонников своей красотой и чувством стиля. Она прекрасно выглядела как 20 лет назад, так и сейчас. Певица придерживается правильного образа жизни, любит спорт и соблюдает здоровое питание.

Предлагаем увидеть, как Лайма Вайкуле выглядела в молодости и как выглядит сейчас.

Лайма Вайкуле в молодости Pinterest

Лайма Вайкуле в молодости (справа) Pinterest

Лайма Вайкуле в молодости Pinterest

Лайма Вайкуле в молодости Pinterest

Лайма Вайкуле в молодости (по центру) Pinterest

Лайма Вайкуле в молодости Pinterest

Лайма Вайкуле: фото Pinterest

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