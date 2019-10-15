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15 октября • обновлено в 12:40
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Лайма Вайкуле в Киеве заговорит на украинском языке

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Известная латвийская певица Лайма Вайкуле возьмется за изучения украинского языка, чтобы общаться на нем со зрителями во время осеннего тура.

После завершения своего фестиваля "Рандеву", который впервые за пятилетнюю историю в этом году выехал за пределы Латвии и впервые прошел в Одессе, "самая народная" латвийская певица в ноябре отправляется в большой всеукраинский тур! Семь городов увидят новую программу Вайкуле! В столице артистка выступит 30 ноября во Дворце "Украина"!

Лайма Вайкуле в Киеве заговорит на украинском языке

"Концерты будут состоять из шлягеров и новых песен. Люди все равно любят то, что знают. Как бы я ни крутилась, ни вертелась и ни желала вставить что-то новое, - старое нельзя исключить. Будут дуэты. Вместе

со мной в Украину приедет певец из Риги - Янис Стибелис. Лучше него песню Раймонда Паулса "Любовь настала" никто не споет. Но неожиданные звездные гости тоже готовятся к этому концерту".

Латвийская гостья обещает, что споет и на украинском языке.

Лайма Вайкуле в Киеве заговорит на украинском языке

"Я уже начала его понимать. Не на 100%, но на 80 - точно. Страшно петь на другом языке. Это уважение и ответственность. Но я буду стараться!", - говорит Вайкуле.

Новая программа Лаймы Вайкуле не нуждается в каком-то особом названии. Достаточно написать на афише только два слова – ее имя и фамилию. Она вне времени, вне моды и вне политики. И, тем не менее, каждый год Лайма преподносит зрителям что-то такое, что позволяет ей сохранять свой статус актуальной, современной и модной артистки.

Лайма Вайкуле в Киеве заговорит на украинском языке

У Вайкуле множество титулов! Для одних она эталон женственности, элегантности, икона стиля, истинная леди… Других удивляют ее энергия, шарм и харизма.

Одна из зрительниц, покидая площадку Летнего театра "Морвокзал" в Одессе (в этом году в августе там проходил ее фестиваль), сказала просто и лаконично: "Для меня Лайма одна из самых красивых женщин

моей вселенной".

Лайма Вайкуле в Киеве заговорит на украинском языке

Но Лайма не любит ярких эпитетов в свой адрес, говорит, что повышенное внимание к ее персоне вне сцены - для нее большой стресс. Поэтому есть один совет: давайте посмотрим на Лайму на сцене!

Напомним, концерт Лаймы Вайкуле состоится в Киеве 30 ноября во Дворце "Украина".

Билеты тут:

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