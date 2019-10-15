Лайма Вайкуле в Киеве заговорит на украинском языке

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле возьмется за изучения украинского языка, чтобы общаться на нем со зрителями во время осеннего тура.

После завершения своего фестиваля "Рандеву", который впервые за пятилетнюю историю в этом году выехал за пределы Латвии и впервые прошел в Одессе, "самая народная" латвийская певица в ноябре отправляется в большой всеукраинский тур! Семь городов увидят новую программу Вайкуле! В столице артистка выступит 30 ноября во Дворце "Украина"!

"Концерты будут состоять из шлягеров и новых песен. Люди все равно любят то, что знают. Как бы я ни крутилась, ни вертелась и ни желала вставить что-то новое, - старое нельзя исключить. Будут дуэты. Вместе

со мной в Украину приедет певец из Риги - Янис Стибелис. Лучше него песню Раймонда Паулса "Любовь настала" никто не споет. Но неожиданные звездные гости тоже готовятся к этому концерту".

Латвийская гостья обещает, что споет и на украинском языке.

"Я уже начала его понимать. Не на 100%, но на 80 - точно. Страшно петь на другом языке. Это уважение и ответственность. Но я буду стараться!", - говорит Вайкуле.

Новая программа Лаймы Вайкуле не нуждается в каком-то особом названии. Достаточно написать на афише только два слова – ее имя и фамилию. Она вне времени, вне моды и вне политики. И, тем не менее, каждый год Лайма преподносит зрителям что-то такое, что позволяет ей сохранять свой статус актуальной, современной и модной артистки.

У Вайкуле множество титулов! Для одних она эталон женственности, элегантности, икона стиля, истинная леди… Других удивляют ее энергия, шарм и харизма.

Одна из зрительниц, покидая площадку Летнего театра "Морвокзал" в Одессе (в этом году в августе там проходил ее фестиваль), сказала просто и лаконично: "Для меня Лайма одна из самых красивых женщин

моей вселенной".

Но Лайма не любит ярких эпитетов в свой адрес, говорит, что повышенное внимание к ее персоне вне сцены - для нее большой стресс. Поэтому есть один совет: давайте посмотрим на Лайму на сцене!

Напомним, концерт Лаймы Вайкуле состоится в Киеве 30 ноября во Дворце "Украина".

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