Квиткова рассказала о курьезе, который случился перед свадьбой с "Холостяком"

Избранница главного героя "Холостяка-9" Даша Квиткова поделилась с поклонниками курьезной историей, которая случилась за две недели до свадьбы с Никитой Добрыниным.

Девушка рассказала о ситуации на своей странице в Instagram. Ранее супруги сообщили, что свадебная церемония состоится 12 августа.

За считанные дни до праздника паре пришлось изменить локацию. Влюбленные планировали собрать гостей на террасе на крыше. Свадьба должна быть тематической под названием "Любовь среди огней большого города". Однако соседям такие планы не понравились.

Пара изменила локацию за две недели перед свадьбой Instagram @kvittkova

"Беспокойные соседи жалуются на нашу террасу, поэтому там даже микрофоны включать нельзя. В срочном порядке искали и договаривались за новое место (а выбор был маленький, так как две недели остались), плюс новое меню и перерасчет технических вопросов", – отметила Квиткова.

Также 21-летняя избранница "Холостяка" призналась, что свадьба обошлась паре недешево. Однако супруги не обращает внимания на цифры, а пытаются сделать праздник "максимально классным".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая 32-летний Никита и 21-летняя Даша официально зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе. На церемонию пришли близкие родственники и друзья.