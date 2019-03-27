Квентину Тарантино - 56: как менялся знаменитый режиссер

27 марта американский режиссер Квентин Тарантино отмечает свой День рождения. Ему исполняется 56 лет. Он прославился благодаря таким фильмам, как "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "От заката до рассвета", "4 комнаты", "Омерзительная восьмерка".

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, как менялся легендарный кинорежиссер и какие фильмы он снял.

Квентин Тарантино родился 27 марта 1963 года в Ноксвилле. Родители будущего режиссера расстались еще до его рождения и общение с отцом у него не сложилось. В 15 лет Тарантино бросил школу и устроился билетером в кинотеатр. Эта работа помогла ему в будущем лучше понимать вкусы зрителей. Кроме того, по вечерам он ходил на курсы актерского мастерства.

В кино Тарантино попал, как сценарист. Его первая работа "Бешеные псы" стала невероятно популярной, несмотря на то, что сценарий был написан за три недели, а сама лента снята за месяц.

Успех и признание пришли к Тарантино после "Криминального чтива", вышедшего в прокат в 1994 году.

В фильме "От заката до рассвета", вышедшем в 1995 году, режиссер запомнился зрителям не только, как "автор" фильма, но и как актер. Он сыграл роль Ричи Гекко.

Затем наступила режиссерская пауза в длиной 3 года, после которой Тарантино снял картину "Джеки Браун".

Возвращение Квентина Тарантино, как режиссера состоялось в 2003 году, когда в прокат вышла первая часть картины "Убить Билла". В главной роли снялась Ума Турман.

Особый стиль фильмов Тарантино сложно не заметить. Сюжет всегда держит зрителя в напряжении. Также режиссер часто использует прием "мексиканского тупика", когда несколько персонажей направляют оружие друг на друга. Несмотря на то, что сам Тарантино не любит и не переносит насилия в его фильмах присутствует множество жестоких и "кровавых" сцен.

Также, режиссер включает в фильмы женские ступни крупным планом – это фишка мастера.

Фильмы Квентина Тарантино:

От заката до рассвета

Криминальное чтиво

Бесславные ублюдки

Джанго освобожденный

Убить Билла

Омерзительная восьмерка

Как ранее писал OBOZREVATEL, появился первый трейлер девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо, в главных ролях. Как стало известно ранее, в съемках также приняли участие Марго Робби, Аль Пачино и звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" Люк Перри, который ушел из жизни в марте этого года. Проект Тарантино стал для актера последним.

Действие фильма происходит в 1969 году и рассказывает о бывшей звезде телевизионных вестернов (Ди Каприо) и его постоянном дублере (Питт), которые пытаются выжить в новом Голливуде. При этом они живут по соседству с Шэрон Тейт (Робби) — актрисой и моделью, убитой сообщниками Чарлза Мэнсона.

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