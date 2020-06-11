Виллы, квартира и дом: вскрылись факты об имуществе Ефремова

Кристина Долматова Люди 15:50, 11.06.2020 Обновлено: 17:15, 11.06.2020

Российский актер Михаил Ефремов, который 8 июня стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, владеет недвижимостью стоимостью около 500 миллионов рублей.

Об этом сообщает издание "Дни.ру". По словам инсайдеров, в 2004 году артист продал 4-комнатную квартиру легендарного отца Олега Ефремова на Тверской. И купил себе новую в доме 4/5 в Плотниковом переулке близ Арбата. Отмечается, что 4 комнаты там стоят около 120 миллионов рублей.

Михаил Ефремов
112.ua

Владеет Ефремов и недвижимостью близ курортной Юрмалы. В 2013 году он приобрел себе две виллы в поселке Меллужи, каждая из которых стоит около 200 – 300 тысяч евро.

Михаил Ефремов
hellomagazine.com

Кроме того, отмечается, что несколько лет назад Ефремов оформил в одном из банков кредит на строительство своего дома в Подмосковье, в Троице-Лыково.

"Таким образом, стоимость всей недвижимости Ефремова сегодня приближается к 500 миллионам рублей", – заявило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

  • 58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.

  • Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

  • Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.

  • Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

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