Виллы, квартира и дом: вскрылись факты об имуществе Ефремова
Российский актер Михаил Ефремов, который 8 июня стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, владеет недвижимостью стоимостью около 500 миллионов рублей.
Об этом сообщает издание "Дни.ру". По словам инсайдеров, в 2004 году артист продал 4-комнатную квартиру легендарного отца Олега Ефремова на Тверской. И купил себе новую в доме 4/5 в Плотниковом переулке близ Арбата. Отмечается, что 4 комнаты там стоят около 120 миллионов рублей.
Владеет Ефремов и недвижимостью близ курортной Юрмалы. В 2013 году он приобрел себе две виллы в поселке Меллужи, каждая из которых стоит около 200 – 300 тысяч евро.
Кроме того, отмечается, что несколько лет назад Ефремов оформил в одном из банков кредит на строительство своего дома в Подмосковье, в Троице-Лыково.
"Таким образом, стоимость всей недвижимости Ефремова сегодня приближается к 500 миллионам рублей", – заявило издание.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.