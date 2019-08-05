Квартиры по всему миру и миллионы на счетах: вскрылась правда о наследстве умершего Токарева

Стало известно, какое наследство после себя оставил известный российский шансонье Вилли Токарев, который умер в воскресенье, 4 августа.

Так, у семьи артиста осталась элитная недвижимость, а также внушительные суммы на счетах. Его имущество унаследуют дети, пишет "Комсомольская правда".

Вилли Токарев был женат трижды. У него осталось четверо детей: три сына и дочь, соответственно имущество будет разделено между ними.

Вилли Токарев АиФ

Певец был миллионером, он много выступал и получал солидные гонорары. В Крыму у Токарева была двухкомнатная квартира с видом на море (около $200 тыс.) и яхта. В Москве на Токарева записаны апартаменты стоимостью около 900 тысяч долларов. Также он являлся владельцем элитного жилья в Нью-Йорке, США.

Авторские отчисления за песни Токарева в равных частях будут получать его дети и вдова Токарева, которая живет в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский шансонье Вилли Токарев умер из-за онкологического заболевания.

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