"Квартал" высмеял кандидата в мэры Филонову из-за забавного видео

Obozrevatel Люди 10:37, 3.10.2020 Обновлено: 10:43, 3.10.2020

Актеры студии "Квартал 95" Степан Казанин и Евгений Кошевой потроллили ведущую Елену Филонову, которая баллотируется в мэры Киева.

Так, они высмеяли знаменитость за видео, где Елена прокатилась на животе в бикини на дорожке из воды, таким образом отметив ее поход в политику. Об этом шла речь в новом выпуске шоу "ЧистоNews" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Коротко о походе Лены в политику", – пошутил Казанин.

А вот Кошевой отметил, в политику не берут адекватных людей.

"Может, знаешь, есть какой-то кастинг в мэры Киева или закон, что в мэры нельзя идти адекватным людям. Просто смотришь на этих кандидатов и думаешь, ребята, верните Черновецкого, адекватный был мужик", – заявил актер.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, звезда "Квартала 95" Юрий Ткач рассказал, почему не пойдет в политику

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