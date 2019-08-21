"Квартал" стал легче на 200 кг": комики трогательно проводили участника студии в нардепы

Студия "95 Квартал" попрощалась с одним из своих участников, Юрием Корявченковым, который стал депутатом после внеочередных парламентских выборов.

"Кварталовцы" обратились к коллеге во время записи программы в Одессе, в Летнем театре "Морвокзал", исполнив шутливую песенку на мотив группы Queen "Богемская рапсодия", передает пресс-служба коллектива.

"Юзя, помашем вслед, до свиданья, друг и брат. Ты отныне депутат. Юзя, без тебя "Квартал" на 200 килограммов легче стал...", – говорится в песне.

"95 Квартал" попрощался с Корявченковым Пресс-служба

Уточняется, что сам виновник миниатюры тоже присутствовал в зале. Актеры даже пригласили Юзика в последний раз выйти с ними на сцену. Перед началом съемки Корявченков заявил, что испытывает неоднозначные чувства – ему непривычно находиться в зале, а не на сцене и за кулисами.

"Несмотря на положительные эмоции, конечно, чувство грусти все равно присутствует. А как иначе, если этой любимому делу я отдал более 17 лет жизни", – сказал Корявченков.

Кварталовцы попрощались с Юзиком Пресс-служба

Последняя сцена "95 Квартал" Пресс-служба

Концерт "95 Квартал" в Одессе Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа Юрий Великий впервые спародировали Зеленского в Одессе на концерте студии "95 Квартал".

Его появление на сцене вызвало неоднозначную реакцию: некоторые удивились голосу юмориста, который похож на президента, некоторые же наоборот раскритиковали его.

Позже Юрий поделился фото и видео с его выступления, также вызвав разную реакцию. Кем и откуда является Великий, заменивший Зеленского в "Квартале", читайте по ссылке.

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