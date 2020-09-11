"Квартал" потроллил Зеленского из-за ремонта дорог в Украине

Актеры студии "Квартал 95" Степан Казанин и Ирина Сопонару потроллили президента Украины Владимира Зеленского из-за ремонта дорог в стране.

Так, они высмеяли инциденты, когда перед приездом президента в регионах начинают судорожно ремонтировать дороги. Об этом шла речь в новом выпуске шоу "ЧистоNews" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На Житомирщине из-за приезда президента в срочном порядке начали укладывать асфальт. А президент не приехал... Возможно, это его хитрый план: говорить "Еду, встречайте", и в последний момент отменять свой визит", – пошутил Казанин.

Ирина Сопонару, в свою очередь, добавила, что с помощью своего "хитрого плана" Зеленский сможет отремонтировать все дороги в Украине в ближайшие несколько лет.

"Таким образом, если анонсировать 5-7 поездок каждый день, можно успеть отремонтировать все дороги в стране до конца президентского срока", – добавила Сопонару.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация со срочной укладкой асфальта произошла также во время визита Владимира Зеленского в Харьковскую область в начале сентября. Тогда дороги ремонтировали среди ночи в Песочине.

Также в Херсоне в августе накануне приезда главы государства среди ночи клали асфальт.

Кроме того, в июле в Луцке перед визитом президента военнослужащие вычерпывали воду из луж самодельными вениками.