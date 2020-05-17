"Квартал 95" забавно потроллил Зеленского

Мария Дидык Люди 13:46, 17.05.2020 Обновлено: 13:54, 17.05.2020

Актеры студии "Квартал 95" Степан Казанин и Ирина Сопонару потроллили президента Украины Владимира Зеленского из-за запрета социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Они пошутили над Зеленским в шоу "ЧистоNews" (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Возможно, президент просто забыл свой пароль от "Одноклассников". Узнав эту новость, активисты уже начали сбор средств, чтобы вместо вывесок на ресторане "Велюр" и гипермаркете Эпицентр повести вывески "ВКонтакте" и "Одноклассники", потому что это единственный шанс заблокировать их работу во время карантина. Интересно, что Петр Порошенко похвалил это решение президента. Другими словами, Петр Алексеевич поставил Зеленскому пятерочку", - сказал Казанин.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Степан Казанин и Ирина Сопонару потроллили одиозного политика Михеила Саакашвили, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Исполнительного комитета реформ.

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