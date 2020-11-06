"Квартал 95" высмеял выборы в США: кандидатов назвали "старикашками", а американцев – "безумными"

Актеры студии "Квартал 95" Степан Казанин и Ирина Сопонару высмеяли ажиотаж вокруг выборов в США, показав забавный ролик с украинского ТВ с "безумными американцами".

Также они назвали кандидатов в президенты США "старикашками". Об этом шла речь в новом выпуске шоу "ЧистоNews" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Весь мир следит за тем, кто станет президентом США: Дональд Трамп (74 года) или Джо Байден (77 лет). То есть кто из "старикашек" первым доковыляет до финиша. Окончательные результаты еще не подсчитаны, но понятно одно – Пальчевский и Верещук и там пролетели", – посмеялись они.

"Квартал 95" протроллил Трампа и Байдена. YouTube (скриншот видео)

Также актеры показали забавный ролик, снятый одним из украинских телеканалов в Нью-Йорке. Пока журналист рассказывал про обстановку в городе, в кадр к нему ворвался американец и начал кричать и корчить рожицы. Казанин и Сопонару отметили, что выборы в США настолько активно обсуждают, что эта тема буквально сводит с ума американцев.

"Квартал 95" высмеял ажиотаж вокруг выборов в США. YouTube (скриншот видео)

"Тема выборов настолько актуальна, что сводит с ума американцев. Недавно двое из них ворвались в прямой эфир одного из украинских телеканалов. Хотя, может это и не американцы, а бразильцы, которых просто еще не успели купить в "Шахтер", – добавили актеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой отрастил короткие волосы. С начала своей карьеры в шоу-бизнесе актер всегда брил голову налысо – этот образ считался его "визитной карточкой".