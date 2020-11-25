"Квартал" высмеял "слепых и глухих" Фокина и Кравчука: в СМИ рассказали о реакции первого президента

"Квартал 95" высмеял главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первого президента Леонида Кравчука и исключенного из ТКГ Витольда Фокина.

Номер о визите политиков после переговоров к президенту Украины Владимиру Зеленскому вышел в эфир 21 ноября. Видео было опубликовано на YouTube-канале "Студия Квартал 95 Online" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Авторы студии назвали ролик "Один глухой, второй слепой – Кравчук и Фокин после минских переговоров".

Кадр из видео

Комики построили большинство шуток, обыгрывая старость политиков: "Кравчук" плохо видит, поэтому проходит мимо стола в кабинете "президента"; оба плохо слышат, поэтому перекручивают слова "Зеленского"; "Фокин" засыпает в середине разговора и тому подобное.

В финале "президенту" звонят и сообщают, что Россия согласилась на все условия Украины – лишь бы "Фокин" и "Кравчук" к ним больше не приезжали.

Актеры "Квартала" в образе переговорщиков ТКГ Скриншот видео

Издание "Страна", ссылаясь на свои источники в ТКГ, сообщило, что эта сцена в шоу якобы сильно расстроила Кравчука и он прекратил общение с Офисом президента.

"Ему уже звонили извиняться и Зеленский, и [Андрей] Ермак. И [Евгений] Кошевой. Но с Кошевым Кравчук даже не стал говорить", – сказал источник.

Официально наличие конфликта опровергают. "Это не так. Кравчук сегодня благополучно вел заседание ТКГ. Без малейшего намека на обиду или неконструктив", – сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, картонные "Леонид Кравчук и Витольд Фокин" уже были героями программы "Вечерний квартал". Тогда один из юмористов заявил, что картонный Фокин "дурного не ляпнет".