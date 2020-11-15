"Квартал 95" потроллил Фокина за заявления в ТКГ

Артисты студии "Квартал 95" высмеяли первого премьера независимой Украины Витольда Фокина, исключенного после скандальных заявлений из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Юмористическую сценку о нем "кварталовцы" показали в новом выпуске своего шоу от 14 ноября, запись которого опубликована на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, 88-летний Фокин стал объектом шуток вместе с главой делегации Украины в ТКГ Леонидом Кравчуком. В сценке политики предстали на картонных изображениях.

"Мы очень рады видеть наших переговорщиков от Украины в Трехсторонней контактной группе – Кравчука и Фокина. Нам сказали аккуратнее обращаться с этими картонками, а то их еще обратно в Минск на переговоры везти", – сыронизировал артист Евгений Кошевой,.

Потом, под смех зрителей шоу, он добавил: "От картонного Фокина вреда гораздо меньше. Картонка дурного не ляпнет".

Картонные изображения Кравчука и Фокина в сценке "Квартала 95" Скриншот

Напомним, что 30 ноября президент Владимир Зеленский отстранил Витольда Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее Фокин выступил с рядом скандальных инициатив по Донбассу, которые вызвали возмущение общественности и многих политиков. В частности, он заявил о необходимости предоставить особый статус всему Донбассу, а не только оккупированным районам. Также высказался о возможном компромиссе с РФ – Украина соглашается на общую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию. Кроме того, политик выразил согласие вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.

В результате он попал в базу данных сайта "Миротворец". Его обвинили в участии в попытках легализовать террористические формирования и отрицании русской агрессии. Но даже после этого Витольд Фокин еще раз заявил, будто бы война на Донбассе началась из-за языкового вопроса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актеры студии "Квартал 95" Степан Казанин и Ирина Сопонару высмеяли ажиотаж вокруг выборов в США, показав забавный ролик с украинского ТВ с "безумными американцами".