"Квартал 95" отменил спорный концерт, который был запланирован на период локдауна

Юля Ухина
Юля Ухина
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Студия 'Квартал 95'

Студия "Квартал 95" изменила дату своего концерта, который был запланирован на последний день локдауна – 24 января.

Так, на сайте компании указывается, что мероприятие перенесли на 30 января. Напомним, что ранее несмотря на введение усиленных ограничений в Украине с 8 по 24 января, студия "Квартал 95" продолжала реализацию билетов на концерт.

Студия "Квартал 95"

К слову, ранее источники OBOZREVATEL сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский запланировал усиление карантина в стране после 2 января 2021 года, чтобы дать возможность звездам, в том числе "Квартала 95", отработать новогодние корпоративы.

  • Концерт "Квартала 95" состоится 30 января на площадке Freedom Hall в Киеве.

  • На сайте Kvartal95.com указано, что билеты на концерт комиков стартуют от 180 гривен. Самые дорогие можно приобрести за 4 000 гривен.

  • Также на сайте Concert.ua опубликован анонс выступления "Вечернего квартала". В тексте сказано, что это первый концерт комиков в Культурном центре "Freedom Hall" после карантина.

Концерт "Квартала 95" перенесли на 30 января
Концерт "Квартала 95" перенесли на 30 января

Напомним, "Вечерний квартал" – это юмористическое телешоу студии "Квартал 95". Основная тематика – политика и социальная сатира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер и продюсер Леонид Барац рассказал, как его команда проиграла студии "Квартал 95". По словам звезды "Квартета И", он лично не знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским, но считает его талантливым человеком.

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