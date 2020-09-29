"Квартал 95" отменил концерты в Беларуси из-за протестов

Студия "Квартал 95" отменила концерты в Беларуси из-за политической ситуации, которая сложилась в стране по причине незаконного избрания Александра Лукашенко на пост президента и массовых протестов.

Об этом сообщили на официальной странице "Квартала" в Instagram. Актеры должны были выступить в четырех городах Беларуси в ноябре 2020 года с программой "Вечерний Квартал".

Так, концерты были запланированы в Гродно. Бресте, Гомеле и столице – Минске в период с 22 по 25 ноября.

"Друзья, запланированные концерты "Вечернего Квартала" в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что артисты "Квартала" до последнего не хотели отказываться от гастролей – их концерты в Беларуси отменяются уже во второй раз. Выступления юмористов должны были состояться в Беларуси еще летом, но тогда их перенесли из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актеры студии "Квартал 95" Степан Казанин и Ирина Сопонару ярко потроллили незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко за его тайную "инаугурацию".