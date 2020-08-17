Кузьме Скрябину могло бы исполниться 52: как живет его единственная дочь
17 августа 2020 года известному украинскому музыканту, бывшему лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко (Кузьме) могло б исполниться 52 года.
Артист трагически погиб в 2015 году в автокатастрофе. У него остались жена и дочка, которой на момент гибели отца было всего 17 лет. О том, как сейчас живет и как выглядит единственная наследница Кузьмы Скрябина Мария-Барбара – читайте в материале OBOZREVATEL.
Мария-Барбара Кузьменко родилась 14 сентября 1997 года в Киеве. Отец назвал ее в честь советской актрисы польского происхождения Барбары Брыльской, которая была его кумиром с детства.
С ранних лет Андрей Кузьменко и Барбара были очень близки, отец нежно называл дочку "Бася", баловал ее и старался поддерживать ее во всех начинаниях.
На момент гибели Кузьмы Скрябина Барбаре было 17 лет, она на тот момент окончила школу и училась на первом курсе в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца в Киеве. Девушка выбрала для себя специальность дерматолога.
С августа 2020 года дочь Кузьмы работает врачем-интерном в Территориальном медицинском объединении "Дерматовенерология" в Киеве.
В университете, куда она поступила в 2014 году, Мария-Барбара познакомилась и со своим будущим мужем. Ее избранник Виктор Тур сделал ей предложение спустя почти 5 лет отношений. Пара поженилась в декабре 2019 года.
Отметим, Мария-Барбара Кузьменко не является активным пользователем социальных сетей, поэтому о ее личной жизни известно немногое. На своих страницах в соцсетях дочь Скрябина не часто публикует новые снимки, в основном она позирует с огромными шарами и роскошными букетами цветов. Следовательно, можно сделать вывод что она весьма счастлива в браке.
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в автокатастрофе, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Ежегодно в день смерти и день рождения украинцы трогательно вспоминают музыканта.