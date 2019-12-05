"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": в каких скандалах замешаны одиозные "Воровайки", собравшиеся в Украину

В Украине выступит с концертами скандальная российская группа "Воровайки", которая поддерживала агрессию России и пренебрежительно высказывалась об украинцах.

Так, их концерты должны состояться в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве в феврале 2020 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, какими скандалами известен российский коллектив и как высказывался об Украине (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Российская группа "Воровайки" стала известна в начале 2000-х годов благодаря своим песням в жанре "блат-поп". Группу часто критикуют и ставят в пример низкого музыкального вкуса, а легенда жанра "русский шансон", автор-исполнитель Александр Новиков как-то отметил, что песню "Хоп-мусорок" явно написал "блатующий ботаник, который никогда не сидел в тюрьме".

segodnya.ua

Участницы коллектива – Яна Павлова, Лариса Надыктова и Диана Теркулова.

Как известно, группа не раз попадала в скандалы из-за поддержки оккупации Крыма и неоднозначных высказываний в адрес украинцев.

Так, совсем недавно россиянки выпустили песню, в которой покусились на территориальную целостность Украины, пригрозив захватом новых земель.

"Курица — не птица, х*хлы — не заграница

Крым теперь ночами Порошенко снится

Курица — не птица, х*хлы — не заграница

Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица

Севастополь славный, колыбель для флота

Защищали город войны и босота

Смелости нам хватит, хватит интересу

Если будет надо, заберем Одессу

А у них в почете денежки да сало

Как же жить чубатым — стало денег мало

Тимошенко Петьке не была зазнобой

Сиськами к Европе, к Порошенко — ж*пой"

А два года назад, 28 октября 2017 года, скандальные "Воровайки" вместе с группой "БумеR" выступили с концертом в оккуппированном Луганске, о чем писали СМИ так называемой ЛНР.

Анонс концерта сохранился и в Инстаграм солистки группы Дианы Теркуловой.

Причем намеченный на следующий день, 29 октября, концерт в оккупированном Донецке был отменен. Концерт "Вороваек" должен был состояться в цирке "Космос", однако, по словам организаторов, группа "не смогла" приехать в "ДНР".

Тем временем в связи с анонсом гастролей группы "Воровайки" в Украине разгорелся скандал. "Позвоните кто-то Баканову по поводу этих чертей!" "Правда в том, что они соберут целый зал", "Неужели такое кто-то слушает?", "Это шутка?", "Кто-то же их везет. Кто-то же предоставляет им концертные залы", "Х** вы в Украине выступите, проститутки", – возмущены пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская песня стала самой популярной в России в 2019 году: американская служба Apple Music назвала десять самых популярных музыкальных композиций.

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