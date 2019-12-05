"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": в каких скандалах замешаны одиозные "Воровайки", собравшиеся в Украину

В Украине выступит с концертами скандальная российская группа "Воровайки", которая поддерживала агрессию России и пренебрежительно высказывалась об украинцах.
Так, их концерты должны состояться в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве в феврале 2020 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, какими скандалами известен российский коллектив и как высказывался об Украине (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Российская группа "Воровайки" стала известна в начале 2000-х годов благодаря своим песням в жанре "блат-поп". Группу часто критикуют и ставят в пример низкого музыкального вкуса, а легенда жанра "русский шансон", автор-исполнитель Александр Новиков как-то отметил, что песню "Хоп-мусорок" явно написал "блатующий ботаник, который никогда не сидел в тюрьме".
segodnya.ua
Участницы коллектива – Яна Павлова, Лариса Надыктова и Диана Теркулова.
Как известно, группа не раз попадала в скандалы из-за поддержки оккупации Крыма и неоднозначных высказываний в адрес украинцев.
Так, совсем недавно россиянки выпустили песню, в которой покусились на территориальную целостность Украины, пригрозив захватом новых земель.
"Курица — не птица, х*хлы — не заграница
Крым теперь ночами Порошенко снится
Курица — не птица, х*хлы — не заграница
Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица
Севастополь славный, колыбель для флота
Защищали город войны и босота
Смелости нам хватит, хватит интересу
Если будет надо, заберем Одессу
А у них в почете денежки да сало
Как же жить чубатым — стало денег мало
Тимошенко Петьке не была зазнобой
Сиськами к Европе, к Порошенко — ж*пой"
А два года назад, 28 октября 2017 года, скандальные "Воровайки" вместе с группой "БумеR" выступили с концертом в оккуппированном Луганске, о чем писали СМИ так называемой ЛНР.
Анонс концерта сохранился и в Инстаграм солистки группы Дианы Теркуловой.
Причем намеченный на следующий день, 29 октября, концерт в оккупированном Донецке был отменен. Концерт "Вороваек" должен был состояться в цирке "Космос", однако, по словам организаторов, группа "не смогла" приехать в "ДНР".
Тем временем в связи с анонсом гастролей группы "Воровайки" в Украине разгорелся скандал. "Позвоните кто-то Баканову по поводу этих чертей!" "Правда в том, что они соберут целый зал", "Неужели такое кто-то слушает?", "Это шутка?", "Кто-то же их везет. Кто-то же предоставляет им концертные залы", "Х** вы в Украине выступите, проститутки", – возмущены пользователи сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская песня стала самой популярной в России в 2019 году: американская служба Apple Music назвала десять самых популярных музыкальных композиций.
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