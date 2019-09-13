Курили в самолете и играли на деньги: в сети появилось раритетное видео с Лолитой, Киркоровым и Королевой

Популярная российская певица Лолита Милявская поделилась архивным видео, на котором также присутствовали Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Наташа Королева и Анжелика Варум.

Ролик Милявская разместила на своей странице в Instagram.

"Воспоминание 1996 года! Это были незабываемые 42 концерта! Эта Дружба за нами закрепилась на все года! Все родные! Люблю вас", — написала Лолита.

На видео артисты летят в самолете, курят и играют в карты на деньги.

"Я, глядя на Аллегрову, сначала решила, что вы на раздевание играете", "Кто сфокусировал внимание на расстегнутой ширинке Киркорова, а?", "Ну и глазища у Киркорова — просто отпад", "Это когда, вы за Ельцина топили все? Помню и к нам в город приезжали", — комментируют видео поклонники артистов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лолита Милявская озадачила пользователей откровенным образом на премии Nursultan Music Awards в столице Казахстана. 55-летняя звезда, у которой, как известно, нет комплексов, пришла на мероприятие в прозрачном платье из неизвестного материала.

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