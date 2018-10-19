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Куму Порошенко высмеяли за именной наряд в Раде

18.3тЧитать материал на украинском

В соцсетях стали популярными фотографии из зала Верховной Рады, на которых запечатлена народный депутат от Блока Петра Порошенко, певица Оксана Билозир в наряде с именным "гербом".

Снимки нардепа, которая также приходится кумой Петру Порошенко, вызвали волну иронии со стороны интернет-пользователей. Фото публикует Facebook-страница "В сухом остатке".

Куму Порошенко высмеяли за именной наряд в Раде

"Так как Оксана не умеет никто стильно носить именной пальто, вышила лично она на себе инициалы красиво - О. Б. Модница эта - президентская кума, больших в Раде нет таких, как она", - посмеялись авторы публикации.

На фото Билозир запечатлена в бледно-розовом пальто, с вышитым венком листвы на спине, в центре венка можно рассмотреть инициалы "О.Б.".

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"Это чтоб в гардеробе никто не стащил", "Все правильно, мамы в садике всегда так делают", - стали шутить в комментариях.

Куму Порошенко высмеяли за именной наряд в Раде

Читайте также на OBOZREVATEL, как кума Порошенко Оксана Билозир пришла на выборы в цветах агиткампании будущего президента.

Персона
Оксана Билозир
Место
Украина
Объекты
Верховная Рада УкраиныВерховна Рада УкраїнисоцсетиFacebook
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Клін Олекс
Клін Олекс
Що поробиш? Отакий інтелектуальний рівень "народних обранців". Бачили, кляті очі, що купували... А я, дурень, сміявся в Турції з російського вічно п'яного "нижньотагільця" з двуголовим орлом на сраці плавок і написом "РАША" на яйцях.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Когда быдло вышло в свет))))))) из грязи в кумы порошенко
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