Культовый хит Билык перепели спустя 25 лет: звезда прокомментировала версию Ассии Ахат

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат перепела знаменитый хит Ирины Билык "Ти мій" в честь его 25-летия. Сама же Билык назвала новую версию песни "невероятной и непохожей на оригинал".

Песня получила новое дыхание, более современное звучание и неотъемлемую черту творчества Ассии – партию на скрипке. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба исполнительницы (чтобы прослушать песню, доскролльте новость до конца).

Ирина Билык, которая долгое время поддерживает дружеские отношения с Ахат, положительно отреагировала на кавер.

"Мне очень приятно, когда мои коллеги, а тем более подружки, такие как Ассия Ахат, выражают желание исполнить мои песню. Я знаю креативность Ассии как в творчестве, так и в подборе сценических костюмов. Она очень необычная женщина. Я ожидала что это будет что-то невероятное и совсем не похоже на то, что исполняла я. И я действительно могу сказать: "Браво, Ассия! Браво всем, кто участвовал в подготовке моего хита!". Я думаю, этот кавер не пройдёт незамеченным", – прокомментировала певица.

Сама же Ассия Ахат отметила, что услышала эту песню незадолго после ее выхода. На тот момент она не знала, кто ее поет и не догадывалась, насколько популярной она будет. Вскоре Ассия познакомилась с самой Ириной Билык. Певицы крепко дружат до сих пор.

"Я долгое время занималась классикой и не слишком разбиралась в украинской поп-музыке. Но однажды, очень давно, отдыхая на природе с друзьями, я услышала весь альбом Ирины Билык. Я была шокирована как самозабвенно все мои друзья подпевали "Ти мiй". Такая красивая мелодия и простые слова от чистого сердца. Песня живет и любима всеми нами долгие годы. Сейчас мне хотелось добавить в нее свое видение, осовременить, но в то же время сохранить первоначальное очарование, благодаря которому этот трек любят и поют уже 25 лет. И главное, чтобы понравилось автору – Ирине Билык", – прокомментировала Ассия Ахат.

Саунд-продюсером кавера стал Томаш Лукач – известный украинский хитмейкер. На его счету работа с такими звездами как Вера Брежнева, LOBODA, группа D.Lemma и многими другими.

Отметим, в 2020 году песне "Ти мій" Ирины Билык исполняется 25 лет. Она вышла в 1995 году в альбоме "Нова" и оказала влияние на формирование украинского шоу-бизнеса.

Напомним, недавно Ирина Билык вместе с Ольгой Сумской и другими звездами поддержали важный социальный проект "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения". Артисты приняли участие в фотосессии в стиле "ню", чтобы развеять стереотипы о связи красоты и возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Билык, которую также называют "украинской Мадонной", получила именную звезду на Аллее славы в Киеве.