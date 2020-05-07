Культовое место съемок "Дом-2" снесли: как теперь выглядит разрушенная площадка

Анна Михно Люди 15:46, 7.05.2020 Обновлено: 15:48, 7.05.2020

Съемочную площадку реалити-шоу "Дом-2" в Новой Москве снесли. Теперь на месте павильонов планируют делать новую дорогу.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Старая площадка "Дом-2"
dailystorm.ru

"На сегодняшний день на территории около поселка Летова Роща закончен вывоз строительного мусора", – говорится в сообщении.

Съемочную площадку "Дом-2" снесли
tvzvezda.ru

На месте площадки планируется строительство дороги из деревни Саларьево в деревню Марьино. По этой причине участок с павильонами "Дома-2" был изъят властями Москвы.

Съемочную площадку "Дом-2" снесли
tvzvezda.ru

Однако известно, что участники реалити-шоу уже переехали на другую территорию в Новой Москве. Более того, теперь площадь павильонов "Дом-2" увеличилась на 60%.

Съемочную площадку "Дом-2" снесли
tvzvezda.ru
Съемочную площадку "Дом-2" снесли
tvzvezda.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда "Дом-2" Степан Меньщиков опубликовал новый снимок, на котором его беременная жена Ангелина позирует полностью обнаженной.

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