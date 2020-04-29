Культовая песня Пугачевой оказался в центре скандала из-за плагиата: что произошло

Победителя российского шоу "Маска" на НТВ Анатолия Цоя обвиняют в плагиате известной песни Аллы Пугачевой "Позови меня с собой".

В частности, обвинениями разразилась белорусская певица Palina на своей странице в Instagram.

Алла Пугачева yandex.ru

Так, известно, что, когда в одном из выпусков Цой исполнил хит примадонны, жюри было шокировано новым выденьем композиции и даже назвали его шедевром. Однако, как выяснилось, певец не сам адаптировал песню подобным образом.

Анатолий Цой в шоу "Маска" vokrug.tv

Palina заявила, что это она сделала аранжировку композиции Аллы Пугачевой летом прошлого года. Артистка обвинила Цоя в том, что он воспользовался ее работой, и даже не потрудился поблагодарить или хотя бы упомянуть после выступления.

"Обидно, что кто-то может так делать да и все. Без лишнего упоминания, какой-либо сноски или хотя бы благодарности на электронную почту. Обидно, что у большой дружной команды хорошо спродюссированного артиста, у крупного телевизионного канала даже не нашлось, что от себя добавить в аранжировку по существу. До финальной версии кавера "Позови меня с собой" у меня было 3 рабочих проекта, в которых я пробовала найти нужное музыкальное сочетание в течение трех-четырех месяцев, то есть на это было затрачено больше чем 100 часов довольно энергоемкой интеллектуальной работы. Но, оказывается, можно делать по-другому", – пишет Palina.

"Я изначально понимала, что работа с кавером – поле зыбкое. У меня нет никаких прав на эту композицию и ничего я Анатолию Цою предьявить не смогу, да и про все это мне хочется поскорее забыть. Такие дела. Обидно", – добавила певица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский продюсер Андрей Разин обвинил певицу Аллу Пугачеву в воровстве песни.

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