"Кукла!" В сети ажиотаж из-за архивного фото годовалой дочки Пугачевой

Ева Романова Люди 11:20, 9.05.2020

В сети обнародовали архивное фото дочери российских артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы. Снимок вызвал бурную реакцию среди фанатов примадонны.

Так, на фото девочке полтора года. Изображение разместили на одной из фан-страниц Аллы Пугачевой в Instagram.

Алла Пугачева с дочкой Лизой
Teleprogramma.pro

Фотография Лизы Галкиной стала предметом бурных обсуждений для пользователей сети. Фанаты звездной четы расхвалили ее белокурые кудрявые волосы и "кукольное" лицо с большими глазами.

Дочь Пугачевой Лиза Галкина в полтора года
Instagram @allapugachevaandherfamily

Большинство пользователей сравнили девочку с куклой, так как в младенчестве она обладала весьма "картинной" внешностью.

"Она как кукла! И на маму очень похожа", – отметили поклонники.

Instagram @allapugachevaandherfamily
Instagram @allapugachevaandherfamily
Instagram @allapugachevaandherfamily
Instagram @allapugachevaandherfamily

Отметим, что сейчас Лизе Галкиной уже шесть лет. Осенью 2020 года они с братом-близнецом Гарри должны пойти в первый класс. Ранее Алла Пугачева отмечала, что сейчас семья занимается подбором школы для своих детей. Лиза и Гарри хорошо знают французский язык, посещают творческие кружки и спортивные секции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский шоумен, супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин признался, что его шокировали знания шестилетней дочери Лизы. Артист показал видео, на котором его дочь рассуждает о живописи.

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